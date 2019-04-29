渣打：未來兩月走資機會微　香港銀行難加息

市場關注港元拆息走勢，渣打銀行(香港)亞太區金融市場部主管陳銘僑預期，五一假期後拆息只會輕微下跌，一個月期拆息難跌穿1厘水平。他又說，由於即將踏入企業派息期，未來兩個月資金流走機會較低，直言香港銀行難有加息空間。



港元拆息於首季結後未見回落，較短期融資利率的隔夜拆息，4月初曾抽高至逾3厘水平。他表示，目前隔夜拆息仍處於偏高水平，預期4月結過後，隔夜及一個月期拆息會逐漸降至1厘及1.5厘，3個月拆息則見約兩厘水平。



財資市場公會資料顯示，上周五(26日)隔夜及一個月期拆息分別報1.64厘及2.1厘，若按該行的預測水平推算，上述期限的利率均約有0.6厘的下跌空間。事實上，港元與美元拆息之間的差距年初曾闊見1.5厘，隨着港息攀升，港美息差近日已縮窄至約40點子。



儘管預期拆息有回落空間，惟陳銘僑認為港元利率難再現超低水平，未來港息會低於美息0.5厘至1厘水平，港美息差趨向穩定下，相信不會對港元匯價構成很大壓力。美國今、明兩年難再加息，從目前的拆息水平而言，不會對銀行存貸利率添壓。



他又表示，每年6至7月為企業派息高峰期，上市公司會沽美元、買港元作派息之用，刺激對港元的需求，因此不見得未來一至兩個月港匯會觸及弱方兌換保證，預期港元利率「鬆一鬆」後會再趨緊。



然而，套息交易活躍連累港元匯價下跌，香港金融管理局近期頻頻沽美元、買港元，以致銀行體系結餘年初至今下跌近三成，目前只有約540億港元。他直言，相對結餘規模，銀行界較在意市場拆放資金的利率水平，認為現階段的拆借利率市場感到合適，利率穩定有利銀行金融業務。



他又透露，大型中資機構以往普遍將資金集中於三家發鈔行，隨着中資銀行以高息吸引存款，以及配合企業自身業務需要，今年起將資金分散至中資銀行。因應自身頭寸及資金部署，有銀行不敢貿然拆出資金，令早段交易時間的流動性較為緊張，但未見中資企業大舉買入港元的動作。



美元利率水平穩定亦有助催谷離岸債市發行，他指今年3、4月，中資機構積極於香港發行美元債券融資，特別是中小型機構，加上中國經濟穩定，降低中資企業於海外發債的風險，預計今年上半年債市氣氛熾熱。

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