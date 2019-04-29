黃國英：少睇指數　專注揀好股

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，A股表面上繼續弱勢，上周五卻大炒5G概念及雲計算股，反映出當地投機氣氛其實不差，只不過這些熱炒股份對指數幫助有限。



重磅的銀行、地產及資源依然受壓，加上外資撤離，除了白酒股以外，大部分外資寵兒均大幅回吐，於是指數便延續近期向下的趨勢。



炒股唔炒市講了很多年，最近一期明顯更加深入民心。由去年大調整到今年大反攻，兩段走勢之間，不同股份表現的差異相當明顯。而且近年中港兩地股市不斷輪迴天堂地獄之間，一般小市民欠缺技術及意志和市場惡鬥，倒不如求穩，月供一些長期贏家便算。



在社交媒體上，愈來愈多這樣的推介出現，而事實上香港幾大高息股，最近五年的累計回報亦的確相當突出。



所以觀察市場的氣氛，不能夠隨波逐流，一味睇主要指數，而是要鎖定一批有前途的股份作為指標。以現時為例，雖然認定中港股市會跑輸，但個股氣氛並非太差，尚未有大幅轉壞的證據，不應該積極做淡，即使真的是調整，亦很可能繼續是相當掙扎地拾級而下。



炒賣衍生工具非常困難，所以策略愈簡單愈好，正如賭馬一樣，連獨贏位置都搞唔掂，就不要妄想會中三T六環彩。尤其是近期波幅收窄，升跌動力都欠奉，Call Put會相當蝕章，更加不要加入牛熊證去對沖期權。



理論上是有一次終於會work，但可能輸足二十次都未等到，未曾重光已經陣亡。所謂「屎波架撐多」，識睇市是不用太多花臣。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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