劉嘉晉：中國內需消費潛力可觀

烏托邦資產管理合夥人劉嘉晉在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，根據行業分析，快餐業在全球餐飲中佔據的比例，美國為35%、歐洲為30%、日本為20%。在中國，即使在北京、廣州、上海等一線城市，這一比例僅為5%左右。回顧過去，1996年全國快餐營業額只有400億元人民幣，到2018年市場規模已超過3.96萬億元人民幣。



快餐業作為中國經濟發展的一個縮影，其發展速度非常驚人。以西式快餐為代表的炸雞店，目前在中國已開逾5,000家門店。同類中的漢堡包店也毫不遜色，計劃到2022年，在內地將餐廳開到4,500家。伴隨着快餐業的快速發展，在社會上也形成了一種快餐文化，居民逐漸趨向在外用餐，全球主要餐飲市場都實現穩定增長。



美國是世界餐飲規模最大的國家，2013至2018年五年間美國餐飲收入增長率平均約為3.5%。無論是餐飲行業管理服務水平，還是標準化水平、連鎖經營程度和集中化程度，美國餐飲業都處於領先地位。相比之下，中國餐飲業規模雖然當前位列世界第二位，發展潛力和動能都被世人所看好，以現在速度將於2021年趕超美國。



筆者相信，在這個行業參與其中的公司一定能直接受惠，當中合興集團(00047)更是值得大家留意。該集團早前公布2018年全年業績，營業額23.74億元，按年增加7%，錄得純利1.23億元，每股盈利1.25仙，末期息0.61仙。



在去年度，公司與日本吉野家集團成立合資公司，發展河南、山西和陝西三個省份的吉野家店舖，致使合興的經營區域由原來的「五省兩市」增加至「八省兩市」，令顧客群由2.4億提升到4億。



截至去年底，合興合共經營559間快餐店舖，未來管理層仍會繼續致力加強品牌推廣及產品形象。現價估值吸引，可以0.2元為目標。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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