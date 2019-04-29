羅尚沛：憧憬「大消費」行情　力敵五窮月

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，每逢去到4月底，例必要寫這個傳統炒股智慧，就是究竟今年「五窮六絕七翻身」會不會應驗。筆者又要例牌說，從統計上，五窮六絕七翻身並沒有太大的必然性，其實過去十多年，要5、6和7月都連中「跌、跌、升」這三關的年份，真是少之又少。



如果分開5、6和7月各自修行的話，「五窮」和「六絕」的說法也不成立。由1980年開始計算，恒指在5月和6月的平均表現都是正數，均有得升，而不是跌。再者，同時段5月和6月的按月下跌比例也是少於一半，「五窮」和「六絕」似乎是單純的迷信和順口溜，多於實證。



不過，統計上，「七翻身」這說法反為有點靠譜。以平均表現計，7月是全年升幅的第二高月份，上升比例高達七成，所以不管相不相信五窮和六絕，反正認真對待七翻身就好了。



說回港股表現，上星期恒指認真肉酸，跌都不突止，形態上畫了一個小圖頂格局，30,000點由牛市曙光變成泰山壓頂，相信要再尋求突破，非要A股有神勇表現不可。



A股上周又再表演神經刀，縱使人民銀行表明不會降準，但有2,600多億元人民幣TMLF，而這批TMLF更內含減息信號，股民一樣唔收貨，把正在試頂的滬綜指跌穿3,200點後，立即再穿3,100點。



本周是五一黃金周長假，今年假期多由三日變四日，多了一日，大家都對今次「大消費」行情寄予厚望。觀乎過去一個月內地搜尋器統計，搜尋旅遊餐飲這類關鍵字比去年同期大升數倍，果然是3月經濟轉好，居民消費意欲即時有反應。



希望今年黃金周可以旺丁又財旺，畢意A股搖搖欲墜，在沒有重大利好消息的出台可供遐想，惟有靠黃金周數據能扭轉形勢吧！想炒黃金周概念股，A股豐富得多，要景區配套股，有中青旅(600138.SH)；要名勝美景，兼有高鐵概念股，有黃山旅游(600054.SH)；要演藝則有中國演藝第一股宋城演藝(300144.SZ)，其餘的餐飲股更是多不勝數。至於港股內的黃金周股是貴精不貴多，如果想捕捉黃金周概念，不妨考慮澳門股。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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