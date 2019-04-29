周樂樂：資本市場制度改革勢提速

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，過去一周，在政治局會議定調政策基調邊際轉變後，市場出現顯著的緊縮預期，並導致股市大跌。一周累計，上證50指數跌3.73%、滬綜指挫5.04%、深成指跌4.93%、創業板綜指回吐4.61%。



板塊方面，可謂全軍覆沒，其中跌幅最小五大行業指數是農林牧漁、食品飲料、非銀金融、通訊、醫藥生物及銀行；跌幅最大五大行業是國防軍工、汽車、建築裝飾、建築材料及有色金屬。



市場消息方面，宏觀經濟數據延續超預期復甦的趨勢。3月份全國規模以上工業企業利潤總額按年增長13.9%，增速比今年前兩個月的按年下降14%，呈現大幅回升態勢。



在經濟復甦基礎上，股市之所以大跌，源自於我們上周提到政治局會議認可當前經濟復甦，並把政策基調轉變為觀望期。而且，不僅股市感受到貨幣政策邊際變化，貨幣市場、大宗商品市場等都反映了緊縮預期。毫無疑問，去年第4季以來因穩增長政策帶來的最寬鬆貨幣政策區間已經過去了。



展望後市，貨幣政策是否具有持續緊縮趨勢，成為一個關鍵問題。然而，從經濟景氣看，目前仍不支持持續緊縮的政策。4月份後，商品房的成交活躍度再度回落；乘用車的批發數據大幅下滑；製造業投資依然滯後於經濟復甦，持續回調。



在政府重提「房住不炒」後，隨着「因城施策」等穩預期及調控措施的及時出台，內地樓市的「小陽春」預計難以持續。結構性去槓桿政策目標下，刺激難以走向全面寬鬆。因而，5月的經濟數據或難以延續3月份的復甦，貨幣政策難以進入持續緊縮期，故市場擔憂貨幣政策全面轉向將不會發生。



由於經濟復甦仍有反覆，預計貨幣政策將維持寬鬆的態勢。因此，A股上周以來的下跌，應難以持續。隨着貨幣政策進入觀望期，經濟增長將更加依賴內生增長動力，制度改革、科技創新成為主要的動力。



上周，大智慧(601519.SH)實控人重新受查；又一批上市公司財務數據原形畢露而巨虧，並有望觸發退市機制。種種迹象表明，資本市場的制度變革正在加速，國企改革也出現加速的信號。因而，我們對中國經濟以及股市前景仍感到樂觀，因政策邊際變化導致的估值回調是加倉的良機。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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