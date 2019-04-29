東方日報B1：強積金人均月賺四千　歐股回報4%贏中港美

4月份只餘下兩個交易日，晨星(亞洲)截至本月23日數據顯示，香港整體強積金輕微上升1.38%，平均每名「打工仔」帳面獲利近四千元。期內，歐洲股票基金表現最出眾，累積升幅近4%，不僅較美國股票基金優勝，更跑贏香港「打工仔」較喜愛的香港股票與中國及大中華股票組別。



綜觀4月份環球主要股市，歐洲股市表現確實不俗。截至上周五為止，德國股市累漲6.85%、法國股市累漲4.09%、英國股市則累漲2.05%。相反，同期香港恒生指數僅累升1.91%，而中國滬綜指更累積微跌0.14%。



然而，根據晨星(亞洲)截至本月23日為止數據，4月份香港強積金各個組別當中，歐洲股票組別累漲3.79%，居於榜首位置。之後是美國股票組別、中國及大中華股票組別，分別累升3.5%及3.33%。期內香港股票組別僅上升2.82%。



至於首4個月累計，表現最突出為美國股票組別，期間累漲17.56%。第二位是中國及大中華股票組別，累漲17.17%。第三位則是香港股票組別，期內累漲16.28%。



若按截至去年底強積金資產總值8,130億元計算，不計入之後新供款，4月份整體強積金獲利約112億元，即平均每名「打工仔」帳面獲利約3,949元。首4月累計，香港整體強積金獲利約723億元，平均每名「打工仔」帳面獲利約25,441元。



儘管4月份歐洲股票基金跑贏其他組別，但綜合專家意見認為，「打工仔」不宜改變投資組合。中環資產投資行政總裁譚新強認為，近期歐股呈強主要是因為歐元下滑，同時與全球股市反彈是一致，直言歐股「唔係特別好，又唔係特別差」。



他又說，首季資金顯著流入中國股票，短期內有回吐不足為奇，但「港股同A股今年好有可能未見頂，抖一輪再升都未定。」他又稱，美國經濟數據及企業業績繼續會有較多驚喜，而且美國科技公司真的在幫助企業提高效率，「盈利真係好勁，唔係講笑。」



協同博勤金融集團行政總裁曾永堅表示，儘管預期未來歐股表現會繼續改善，同時5月至6月港股或有調整，但強積金屬中長線投資，而他對全年港股表現有信心。



他表示，經過5月及6月調整後，中港股市會延續漲勢，建議「打工仔」短期內不要改變強積金投資組合。



羽白資產管理財富管理總監梁彥穎對歐股前景同樣有保留。他表示，本來對美股前景悲觀的投資者，現時都轉為樂觀，觀乎美股重返高位，反而令他更擔心美股過高。「雖然歐股喺低位，但如果美股會跌，唔見得會受惠。」他維持減持股票及增持債券的觀點，建議投資組合「六成債券、四成股票」。



駿隆集團常務董事陳銳隆亦表示，歐洲多國經濟存在不少結構問題，而且未來歐洲若出現波動或大事件，估計歐洲股票組別有機會大跌10%或更多，因此不建議投資者改變強積金部署。相反，由於中國經濟的基本因素較好，因此最看好中國及大中華股票組別，其次為美國股票組別，只是美股已漲至高位，恐會出現調整。

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