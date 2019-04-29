陳政深：恒指待調整　料跌幅有限

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股整固格局明顯，已連續兩個交易日未能守住29,700點的支持位，技術上恒指已步入調整階段，上方30,000點多次未能站陣腳，MACD由正轉負，恒指接連失守10天及20天線之外，10天線亦都由正轉負。



參考歷史數據，在過去二十年當中，有十四年恒指在5月份錄得跌幅。綜合上述數據，恒指在5月份調整的機會相當大，但如果量度跌幅，29,000點約是整個升浪的23%回調，而過去二十年的5月份，平均跌幅大約是0.7%，幅度有限，因此相信29,000點的支持力度應該不俗。



目前市況之下，與大市相關性較低之半新股，或有更佳的值博率。偉鴻集團(03321)在上周掛牌，主要業務為於澳門提供裝修服務及維修及保養服務，其裝修服務對象主要涵蓋現有建築的翻新工程，並延伸至娛樂場、零售區域、酒店、餐廳、商用物業及住宅物業，並專注於為商業分類市場提供裝修服務，尤其位於澳門綜合度假村內的設施。



以2017年收益計，偉鴻為澳門第三大商業裝修承建商及第五大裝修承建商，市場佔有率分別約為4.4%及2.4%，建築行業而言算是不俗。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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