陳汝銘：彩客化學盈利增長持續

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，彩客化學(01986)是全球領先的染料、顏料及農業化學品中間體等多種精細化學品公司，總部位於北京，擁有全球最大的DSD酸、DMSS生產基地，全球三大一硝基甲苯生產基地。



該集團早前公布截至去年底止年度業績，期內收入15.15億元(人民幣‧下同)，按年增加21%，錄得毛利5.2億元，增長44.4%；股東應佔溢利2.22億元，升63%，每股盈利0.21元。



去年上半年，全球DSD酸供應商排名第二位的萊亞停產，影響到DSD酸全球供應收縮，導致產品價格從去年平均在25,500元每噸，至本年1月份起售價調整為68,300元每噸，漲幅達到173%。故此，集團利潤率和毛利率均有較大幅度的提升，帶動整體盈利提升。



彩客本年第1季收入更進一步，約為5.23億元，按年增長約37.1%；股東應佔綜合淨溢利約2.01億元，按年大幅增長246.8%，佔2018全年利潤約90.13%。



該集團作為生產染料和顏料中間體的領先企業，積極部署戰略規劃，並順利通過有關環保的審查。建議投資者可以在3港元附近買入，目標4.4港元，失守2.8港元則先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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