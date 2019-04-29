大健：基金經理選股新哲學

早前，在一個原本沒甚麼特別、風平浪靜的日子，股市表現也無特別。直至午飯時間，一單娛樂新聞令全香港人多了一件集體活動。無論你是否同意，藝人要「搵食」，只靠才藝已不夠爭取支持，大環境顯示藝人必須做好形象，包括行為操守和道德水平。



這個情況其實無處不在，就像過去十多年興起講企業社會責任，一些國際組織推動企業在賺錢之餘，也要顧及社會責任，甚至有些團體倡議消費者只幫襯有履行企業社會責任的公司。



這股風氣最近幾年在投資界流行起來。近年興起「ESG」主題投資，一些主權基金和投資機構都制訂按「ESG」原則的投資指引，連不少基金公司推出着重「ESG」元素來挑選股份的基金產品。



究竟「ESG」是甚麼？就是Environment(環境)、Social(社會)、Governance(治理)三個元素。基金經理在選股時，除了查看公司財務資料，同時會對股份在上述三個元素作出評分，並納入選股原則之中。



作為投資者，可能還是關心基金投資回報。有些研究指出，做好「ESG」的企業其現金回報率和公司穩定度都較高。但到底「ESG」選股原則能否為投資者帶來更佳回報，惟有拭目以待，讓時間去證明。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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