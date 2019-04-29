鑫濤：物極必反　美元升浪隨時完結

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，美匯指數期貨在去年首季低見88.24後便正式見底回升，而美元此升浪在進入今年第2季後已經超越一年時間。表面看來，目前美元的升浪似乎仍然未有見頂的迹象。



不過，上周五美國公布遠較市場預期為佳的今年首季GDP數據結果後，美匯指數期貨卻未能受惠於利好數據高收。雖然數據公布後美元曾一度急升，可惜僅升至98.33高位後迅即掉頭急挫，令小時圖上呈現不利短線走勢的雙頂形態。這反映市場大戶或趁着好消息，把已建立多時的美元好倉開始進行平倉活動。



今年以來，美元整體走勢並未因為聯儲局對貨幣政策的態度由鷹轉鴿而遭受到太大的負面衝擊。最令不少投資者感到意外的是，美元竟然可以保持偏強的勢頭。



美匯指數期貨在上周三更已成功突破了97.71的關鍵阻力，這是去年底至今年首季的重要反覆區頂部阻力，以及由2016年的103.65高位跌至去年首季88.24低位的61.8%反彈阻力(97.76)。由於目前美國在基本面上相對於歐元區及日本仍然有出色表現，故美元繼續受捧其實並不難理解。



然而，始終美元此升浪已延續了超越一年時間，基本上現水平其實經已完全反映了美國較佳的基本因素。倘若市場大戶目前已開始先行炒作美國在第2季的GDP或較剛公布的首季GDP數據差勁的話，則提防上述的美元平倉活動或只是一個開始階段。



上周美匯指數期貨的收報98，仍然高於97.71這個在破位後已成為美元回落時的重要支持位。故此，本周97.71重要支持位可說是不容有失，一旦失守，料隨後美元的走勢將會急轉直下。



倘若本周早段，美元承接上周五美國市的弱勢而拾級而下，最終在本周結束時更以大陰燭在97.71重要支持以下顯著低收，這將確認美元持續一年的升勢已無以為繼，今年餘下時間的走勢料將好不到哪裏。因此，若投資者看見本周美元乏力再升，進取者已可趁機採取逢高沽出美元的策略，料不難取得不俗的回報。

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