綠葉製藥：力撲素®獲寫入CSCO原發性肺癌診治指南

綠葉製藥(02186)公布，力撲素®作為一線藥物寫入中國臨床腫瘤學會(CSCO)原發性肺癌診療指南(「指南」)。



力撲素®為集團的專利製備紫杉醇類製劑，運用創新的脂質體給藥劑，用於非小細胞肺癌、卵巢癌、乳腺癌等若干類癌症的化學治療。集團在中國持有紫杉醇脂質體的組成和配方專利。



根據指南，對於IV期無驅動基因的非鱗癌非小細胞肺癌的治療，增加紫杉醇脂質體聯合鉑類的一線治療推薦，推薦等級為I級；對於無驅動基因、IV期鱗癌的治療，增加紫杉醇脂質體聯合鉑類的一線治療推薦，推薦等級為I級；同時，紫杉醇脂質體聯合鉑類治療方案寫入「常用非小細胞肺癌一線化療方案」。



於該公告日期，力撲素®為全球首個及中國唯一獲批准銷售的紫杉醇脂質體產品。根據IQVIA的資料，力撲素®為2018年中國最普遍採用的抗癌藥品。

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