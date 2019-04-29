【市前重點睇】美匯回至98關口　金價高企1287美元

●美匯指數回落至98.03，離岸人民幣(CNH)企6.738，港匯見7.843，圓匯企111.6，歐元企1.114，英鎊漲至1.291。金價高企1,287美元。油價急挫3%，布油跌至71.6美元，紐油跌穿63美元，最新企62.8美元水平。道指期貨窄幅上落。



●中美官員周二(30日)將在北京繼續經貿磋商。白宮表示，會談將涉及知識產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農業、服務業、採購和執行等貿易問題。



●標指和納指上周五(26日)齊創收市新高。道指收報26,543點，升81點或0.31%；標指收報2,939點，升13點或0.47%；納指收報8,146點，升27點或0.34%。 https://bit.ly/2ZBeHh0



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報29,655點，升50點。



●美國10年期國債孳息率上周五跌3.43點子，報2.4982厘。



●美國首季國內生產總值(GDP)增長3.2%，遠高於市場預期的2.5%，為2013年以來首次出現首季經濟增長逾3%。



●紐約期油上周五收報每桶63.3美元，跌1.91美元或2.93%。布蘭特期油收報每桶72.15美元，跌2.2美元或2.96%。



-美國總統特朗普稱，他與沙特阿拉伯等國家談及增加石油供應，並稱「所有人都同意」。



●紐約期金上周五收報每安士1,288.8美元，升9.1美元或0.7%。



●英國富時100指數上周五收報7,428點，跌5點或0.08%；法國CAC指數收報5,569點，升11點或0.21%；德國DAX指數收報12,315點，升32點或0.27%。 https://bit.ly/2La0dle



●英國首相文翠珊發言人表示，英國政府和反對黨工黨本周將繼續會談，尋求打破脫歐僵局。



●日本央行今年第2次調整其月度債券購買計劃，為5月份減少買債鋪路，因日本基準利率繼續保持在零以下。



●俄羅斯央行維持利率不變，並稱可能在第2或第3季度降息。



●滙控首季料賺400億，傳裁員節流。 https://bit.ly/2L7N244



●中國3月規模以上工業企業利潤按年增長13.9%，增速為7個月新高。



●中國聯通旗下車聯網子公司智網科技引入了一汽、東風汽車、廣汽等9家企業戰略入股，智網科技成為聯通旗下首個完成混改引戰的專業子公司。聯通在智網科技中的股份也由100%降至68.88%。



●港府：預料今年首季經濟按年增長率會再比去年第4季減慢，僅得輕微增幅。



●星展集團首季度淨利潤16.5億新加坡元，市場預期14.8億新加坡元。



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