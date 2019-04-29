中建富通售灣仔空置辦公室　料收益7900萬

中建富通(00138)公布，將出售目標公司正建發展連股東貸款，現金代價1.5875億港元，出售交易的未經審核估計收益淨額約7,900萬元。



目標公司為位於香港告士打道77至79號富通大廈31樓(目標物業)的合法及實益擁有人。



出售所得淨額約1.57億元，其中8,500萬元用於清還有關目標物業的全數按揭貸款，2,500萬元作一般營運資金，4,700萬元用於經營、發展其主營業務及其他潛在業務發展及投資。



目標物業由目標公司於2011年購入並一直由集團持有作自用，直至2018年10月。去年10月公司將其辦事處遷往現時的新界火炭，而目標物業一直空置。公司認為，應套現在目標物業的投資，而出售交易所得款項將進一步加強集團財務及現金狀況。

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