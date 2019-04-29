【股民熱話】港股五窮月：睇實呢個「復仇者聯盟」…

今日(29日)港股期指結算，恒指4月份以來的波幅介乎29,384至30,280點，波幅不算大，到底是在營造圓頂回落之勢，抑或是30,000點邊的最後調整，半年結前將向更高目標進發？5月份的走勢頗為關鍵！



講到5月，股民都會諗起「五窮」呢兩個字。不過，投資沒有一本通書可以睇到老，與其估指數上落，不如實際啲發掘下值博的個股目標。事實上，今年以來港股升勢，主要集中幾個強勢板塊和強勢股，以致於這些熱炒個股的估值都偏貴。



大市繼續企喺現水平的話，值博的板塊和個股選擇愈來愈少。倒不如趁「五窮月」初假期氣氛影響個市發軟蹄，整個「復仇者聯盟」魚缸組合，睇吓有冇機會博啲弱勢股作一轉技術性反彈！



藍籌股中，在今年初以來又或是次季以來至上周五止，表現最差的五隻藍籌股中，都有信和置業(00083)和中國移動(00941)的名字。可見，若要揀博殘股反彈，中移同信置都可以關注。



國策要求流動通訊收費要再降，中移的盈利增長難寄厚望，反而推出5G將令資本投入增加，加上公司首季度純利出現近九季以來首次倒退，加重市場對其盈利增長及維持每股派息的憂慮，股價唔使一個月由高位回落一成半。



信置表現跑輸同業和大市，主要是2019年上半財年撇除上年度同期一次性項目之核心純利現倒退，加上首季初本港樓市尚在調整之時，信置就急推新盤銷售，或令公司錯失了樓價回升提供更佳的獲利機會，股價由4月初高位15.48元，回落至上周低位見13.6元。



再揀多兩個「成員」，筆者會揀吉利汽車(00175)及滙豐控股(00005)。吉汽除了受行業景氣轉差拖累外，高管頻頻減持亦為股價造成沽壓，股價由4月中旬高位19.14元，回落至上周低位15.9元。至於滙控，股價繼續在63至68元水平上落，大晒士股中，都算係大落後，其中一個原因，乃受英國脫歐進程未明的陰霾困擾。



博技術反彈，不用太多理由，關鍵是要謹記待跌市低位出現再睇位落注，不用急於入市追貨。中移下方支持區在71至73元水平，向上反彈主要阻力在80元關；信置落到13元邊值得關注，反彈目標睇14.3至14.6元；吉汽股價在20元關係一個大的阻力位，上衝未果掉頭回吐亦屬正常，只要守住15元樓上，博佢延續升軌趨勢，目標再上試19元水平。



若然英國在5月23日以後脫歐，理論上英國得參與歐洲議會選舉，這將令歐盟事務變得複雜；故料各方目標仍爭取在5月23日前達成有協議的脫歐。此前不妨睇實滙控，基本上波幅區仍維持在63至68元，短線股價回落至65元邊有得博。雖然波幅不算大，但勝在風險有數得計，不失為進可攻退可守之選。



東方產經專欄作者帥哥

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