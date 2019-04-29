【空軍透視】小米彈唔起　唔通因為佢？

日前有消息指在港上市的同股不同權股份將於6月底7月初納入互聯互通，意味着相關股份未來將可迎來「北水」眷顧，消息刺激小米集團(01810)上周一度彈高，惟升至12.5元水平便遇阻回落。翻查資料，原來有「空軍」趁股價反彈累積淡倉。



該股之沽空金額由上周三的1.44億元，逐步增至周四的1.6億元，周五更進一步升至2.23億元，為3月25日以來最多，沽空比率亦升至30%的逾一個月高位。



小米上月底跌至10.88元低位後喘穩回升，惟升勢拉牛上樹，即使有市場憧憬已久的「北水開閘」消息，股價亦未見太大反應。事實上，該股在同期半新股中算係難炒，無論有咩利好消息都好，股價彈極都彈唔起，相信已令不少捧場客失望，「空軍」睇中發動攻勢，亦有其原因。



走勢上，除非短期可升穿2至3月橫行密集區阻力12.7元水平，否則上落格局未改，暫不宜過分憧憬。

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