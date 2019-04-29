【摩笛發功】今年香港樓價料增10%　地產股跑贏

摩根士丹利表示，與1月份相比，對香港樓價及銷量增長更為樂觀，主因由於美國利率前景偏鴿派、市場情緒改善且供給減少。隨着第2季新項目推出，預計地產股表現將重新超越恒指，將香港地產股目標價平均上調8%。



大摩上調2019年香港二手樓價指數預測，由此前預測增長2%上調至10%；料新樓銷量增長由10%上調至20%。當中，看好的程度排序仍為住宅、辦公樓及零售物業。



同時，基於樓價預期上調及資產淨值折價幅度收窄，大摩上調香港地產股的目標價；零售物業股的目標價亦平均上調8%。



大摩重啟對長實集團(01113)的評級，給予「中性」評級；將信和置業(00083)評級亦上調至「中性」；但將恒基地產(00012)的評級由「中性」降至「減持」，指公司今年以來的股價表現較信置強21%。



長實集團最新升0.47%，報64.1港元；信置升1.02%，報13.86元；恒地升0.21%，報48.3元。



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