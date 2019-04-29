三一國際指暫沒有再出售股份的安排

三一國際(00631)日前公布，控股股東三一香港已透過經紀向獨立第三方投資者出售持有的3,613.25萬股公司現有普通股，佔公司全部已發行普通股約1.2%。



集團公司秘書周會東表示，集團上述操作目的是提高股份流動性、引進機構投資者，包括今次股份出售予數間大型知名的長線基金和對沖基金。而集團目前沒有再售股的安排，也沒有在資本市場上的發債計劃，另集團現金流亦正常。



另他指，集團今年首季業績增長良好，現時的訂單增長仍良好，較去年同期大幅增長。此外，海外市場拓展進度理想，包括印度、東南亞、亞太、美國、俄羅斯、烏克蘭等市場的增長佳，集團今年亦會大力開拓國際市場。



集團截至今年3月底止首季未經審核財務數據顯示，錄得純利2.76億元人民幣，按年升60.6%；收入15.31億元人民幣，按年升53.6%。



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