港股續漲　中資航空股炒上　瑞聲挫逾2%

恒生指數續向上，一度漲逾200點，見29,823點，最新升165點或0.56%，報29,770點；國企指數漲78點或0.68%，報11,589點。主板成交暫錄逾234億港元。



5大重磅股騰訊、友邦、中移、滙控、建行升幅均不足1%。



農行升逾1%；該行首季賺612億元人民幣，按年增4%。其餘內銀股中行、工行、交行升0.4%至0.6%。



國際油價回軟，3大中資航空股上揚，中國國航、南方航空、東方航空升1%至3%。



內房炒上，華潤置地升2%；萬科企業、中國海外發展、碧桂園升1%至2%。本地地產股長實集團、恒地、新地、新世界等升0.2%至逾1%。



手機設備股受壓，瑞聲科技跌2.8%，為表現最差藍籌；舜宇光學科技跌不足1%。



吉利汽車續跌逾1%；公司近期多名高級管理層減持公司股份，內媒引述吉汽指，有關減持是因為約10年前的部分高層期權到期，與實際經營無關。



中國聯通跌1.5%。





【09:21】港股高開 地產股上揚 比亞迪漲4%

港股開市向好。恒生指數高開125點或0.43%，報29,730點；國企指數高開64點或0.56%，報11,575點。



重磅股騰訊無升跌；友邦高開0.3%；中移高開1%；滙控高開0.7%，市傳公司擬裁員節流。



碧桂園高開2%，為表現最佳藍籌股；華潤置地高開1.7%。



大摩上調香港地產股預期，長實集團、新鴻基地產、新世界發展、恒隆、信和置業高開0.5%至近1%；九龍倉置業低開逾1%。



中資金融股，建行、工行持平；中行、交行高開0.2%至0.7%。平保高開0.5%；國壽高開0.9%



中海油、中石化高開0.8%至1.1%；中石油持平。



比亞迪高開4.7%，公司1季度淨利潤按年增632%。



藍籌股中表現最差是蒙牛乳業，低開1.2%；創科實業低開0.7%。

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