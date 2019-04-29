A股快報：滬深股市低走　券商股受壓

滬深股市齊跌，滬綜指倒跌7點或0.2%，報3,078點；深成指跌幅擴大至84點或0.8%，至9,696點；創業板指數亦跌25點或1.5%，報1,632點。



板塊方面，傳媒娛樂股跌幅擴大至2.8%，地產股跌1.2%，金融股跌0.8%；而釀酒股仍升0.3%。



券商股表現遜，中信証券、國金証券、海通証券、東方証券及西南証券下跌逾2至5%。





【09:25】A股快報：滬綜指靠穩 煤及金融股撐市

內地股市普遍上升，滬綜指高開4點或0.14%，報3,090點；深成指低開4點或0.05%，至9,775點；創業板指數高開0.37點或0.02%，報1,658點。



板塊方面，次新股升1%，煤炭股升0.4%，金融股升0.3%；而傳媒娛樂股跌0.6%，釀酒及環保股齊跌0.7%。



機場航運股有追捧，上海機場領漲逾4%，春秋航空、華夏航空、東方航空及吉祥航空等普遍升1%。中金上調上海機場目標價10%至76元人民幣(下同)，又指免稅收入料勝預期。



金溢科技升停板，萬集科技漲6%。交通運輸部稱盡快出台《加快推進不停車收費應用服務實施方案》。



格力電器低開0.7%。公司去年淨利262億元，按年增16.9%。花旗將其評級由「買入」調低至「沽售」，目標價亦由58元下調至47元。



大智慧跌停；公司公告控股股東張長虹因涉嫌違規披露被公安機關拘留。



歐菲光停牌，公告稱擬籌劃控制權變更事項。

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