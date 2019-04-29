【瑞銀推介】A股季績期　留意南方A50 CALL輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：A股今年以來升勢凌厲，滬綜指由接近2,400點起步，短短4個月已經升超過3成並見過超過1年高位3,288點。



隨着內地第1季經濟數據向好，加上人行已明確否認巿場關於降準的傳聞，令A股的升勢暫時受阻，借勢調整升幅。不少巿場分析指A股過去3個月的升勢主要源於估值修復以及對中央刺激經濟措施的憧憬。



根據外電數據顯示，滬綜指的PE(巿盈率)已回升至14.6，巿場亦預期經濟刺激措施暫告一段落，所以A股短期走勢難免放慢。不過經過調整後，巿場或將焦點放在A股的季績身上，且看A股能否再進一步向上，將視業績基本因素本身，而非靠其它措施。



萬眾期待有機會挑戰「紅底」股的中國平安將會於周一(29日)公布季績，觀乎中國人壽公布盈利增長近倍的季績後，股價偏強，巿場對平保亦有一定憧憬。技術上平保正回至20天線附近初步覓得支持，如投資者看好，可留意CALL輪(16602)，行使價106.93港元，2019年10月到期，有效槓桿約9.3倍。



另外，如看好整體A股回至目前水平有支持的話，可留意南方A50 CALL輪(28255)，行使價16.02元，2019年6月到期，有效槓桿約14倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

