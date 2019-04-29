【即市分析】煤氣同領展　仲值唔值博？

散戶至愛的中華煤氣(00003)同領展房產基金(00823)，去年10月及今年以來股價累計升幅分別達20%及15%，上啱車的當然開心。之不過，畢竟呢兩隻股唔係新經濟股，業務增長始終有個譜，論估值都經已不算得上係便宜，到底有貨的話，係咪應該沽貨獲利呢？冇貨的話，又應該係咩位先好入市？



先睇煤氣，其實股價自2017年次季突破長期阻力位13元關後，就頭也不回，而去年末季至今的升浪算是最快的一浪，累升幅度逾三成，長揸的股友當然高興。但問題是，對於一家公用股而言，每年盈利增長一、兩成已算是不錯。



以目前的估值，再上的空間可能並不太多，適逢公司派發末期息及十送一紅股將於5月底除淨，到底應該坐埋除淨收息，抑或在此前趁高減磅，確是一個不容易作決定的問題。且須留意，最近美國經濟數據及企業盈利消息正面，聯儲局年內是否真的不再加息，不無疑問。



走勢上，自去年11月以來，煤氣股價未曾失守過50日線(現處18.35元)，短線企穩此線之上尚可，否則升軌將確認受破壞，則宜先行落車，候回試17元水平承接，再作部署。



至於領展，股價尚處長期升浪之中，而升軌的重要支持在80元關，若然未有貨，建議待試支持位承接再作考慮。若已持貨，短線可以參考50日線90元關，守穩其上可續持有，否則宜先行沽出鎖定利潤，候低再作考慮。



東方產經專欄作者股博士

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