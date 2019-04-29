科技商機：15分鐘就學會駕駛第二代飛行器？

哪一天我們都會飛！美國飛行初創企業Kitty Hawk研發出約13架Flyers飛行器。其部門主任Roetter指，這是任何人15分鐘之內就能學會飛的交通工具。



Flyer第二代採用智能化軟件，令駕駛技術更簡單。要學會飛行第一代Flyer，則需要幾天時間。第二代Flyer是一種亮白色的空中三體船。飛行員乘坐的中間吊倉似坐在F1賽車的座艙。



現在有逾20多家公司都研發飛行器。除了Kitty Hawk外，美國波音、歐洲空中巴士、德國Volocopter以及中國的億航等，都正研發類似的飛行器。Uber也看好短途電動飛機商機，將與多家空中飛機公司合作，希望實現你按一下App，一架飛機就會在等你的情境。



市場預測短途電動飛機市場到2040年將達到1.5萬億美元。但飛機仍要通過安全認證。目前美國聯邦航空總署(FAA)還沒有給任何一架商用的電動飛機進行過認證。



─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html