置業調查：睇法逆轉！ 42%市民料未來1年樓價趨升

花旗銀行公布2019年第1季市民置業意向調查結果，認為香港樓價在未來12個月上升的受訪者比例，由2018年第4季的18%，急升至2019年第1季的42%。反觀認為樓價會下跌的受訪者比例，則由2018年第4季的57%大幅下降至2019年第1季的24%。(附圖1)



市場自2018年下半年由利淡因素主導，包括中美貿易戰、加息壓力、人民幣貶值等，踏入2019年第1季，市場或已逐步消化相關消息，市民對樓價走勢的看法亦有所逆轉。



儘管受訪者對於置業的興趣不減反增(附圖2)，但認為現時是置業好時機的受訪者比例仍僅維持4%，與去年第4季相同。而認為現時不是置業好時機的受訪者比例仍屬大多數，只由2018年第4季的67%回落至2019年第1季的57%。(附圖3)



是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2019年3月訪問超過500名香港市民。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：強積金人均月賺四千 專家：五窮咒勿亂郁

https://bit.ly/2V1TfTD



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm