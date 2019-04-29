【即市分析】比亞迪季績報佳音　該如何部署？

東方產經專欄作者帥哥：比亞迪股份(01211)公布截3月底止季度業績，期內多賺6.32倍至7.5億元人民幣，美銀美林就此升其目標價至33.8元，主要看好其首季毛利勝預期。佳績刺激其股價一度彈半成高見56.2元，惟其後掉頭回落，現倒跌0.6%報53.15元。



集團同時就上半年業績作預告，料中期純利將較去年同期增長約2.03至2.44倍，即純利介乎14.5億元至16.5億元人民幣，主因預計第二季度集團新能源汽車持續熱銷，新能源汽車銷量及收入繼續保持強勁增長，帶動集團收入及盈利持續快速提升。



集團業績表現不俗，惟股價卻先高後低，相信主要由於早前已累積一定升幅，投資者或趁好消息出貨。事實上，早前市場憧憬內地或出台新政促新能源車業發展，另據報發改委內部徵求意見擬推動汽車及家電等更新消費市場，若未來相關措施得以落實，將成為刺激股價上升的催化劑，暫不宜過分看淡。



短線可留意該股20日線約52元水平承接力，若可守穩其上，不妨小注分段收集，靜候國策東風，跌穿50元止蝕。

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