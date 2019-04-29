【多圖】中環中心39樓拆售　內籠景觀曝光

由資深投資者「磁帶大王」陳秉志及林子峰等持有的中環中心39樓全層，今日(29日)正式分間12個單位拆售，全數單位亦已開價，該層現樓全層今早起開放參觀，各單位現場環境、坐向及景觀曝光。據現場所見，各單位未有提供任何裝修，只以地下的地氈作為分隔。



據市場流傳價單資料，該層最貴單位為05室，建築面積3,140方呎，售價逾1.5億元，呎價47,933元。至於毗連的06室，面積2,416方呎，意向價逾1.17億元，呎價高達48,435元。上述兩單位均正向維多利亞港，享有開揚海景。



至於望向太平山方向的11室，面積2,769方呎，售價逾1.15億元，呎價41,549元。



而毗連的10室，面積1,841方呎，售價7,663.3萬元，呎價41,626元，為售價最低的入場單位。



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