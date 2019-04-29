新股專輯：海天地悅旅入場費4525元

聯泰控股(00311)創辦人陳守仁及長子陳亨利旗下的旅遊集團海天地悅旅(01832)周一(29日)起路演，明日(30日)至下周二(5月7日)招股，每股招股價介乎3.54至4.48港元，一手1,000股，入場費4,525.14元，預計5月16日首掛。交銀國際為獨家保薦人。



據銷售文件顯示，是次發售9,000萬股新股，10%為公開發售，最多集資4.032億元，集資所得約75%用於其營運中的度假村翻新；約5%用於新旅遊零售業務發展；約5%用於升級資訊科技基建；約5%用於數碼銷售及市場推廣發展；約10%用作一般營運資金。



文件又指，是次引入引入莎莎國際(00178)主席郭少明旗下Sunrise Height Incorporated為基礎投資者，認購500萬美元(約3,900萬港元)等值股份，相當於集資規模9.7至12.3%，有6個月禁售期。

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