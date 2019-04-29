【即市分析】中資航空股準備起飛

東方產經專欄作者股博士：近期港股飄忽不定，加上內地五一長假在即，缺乏北水支持的港股後向會如何頓成疑問。但樂觀地睇，港股早前是被A股拖後腿，今次A股短期休息，或者反而有利港股整固後再上。



板塊方面，今期見中資航空股表現突出，三隻紅色飛機股中以中國國航(00753)即市升3%升幅最勁，至於中國南方航空(01055)及中國東方航空(00670)就分別升2%及1%，表現唔錯。



從消息面睇，美國總統特朗普上周於Twitter發文稱，已經告知石油輸出國組織(OPEC)油價必須降下來，再次出口術打壓國際油價，紐約期油不經意地從66美元樓上，跌到落即市見62.9美元。



面對中美貿易戰接近尾聲、內地經濟有起色，反而美國前景唔多明朗(這從特朗普多次要求聯儲局減息後，相關官員先後從鷹轉鴿的態度可見一斑)，似乎美國都願意見到油價好似放風箏咁愈升愈高，打擊經濟增長，相信這在助航空股中線再上。策略上，三隻航空股都已抖氣至中線升軌支持水平，既然現階段港股冇乜大主題，不妨從中揀隻心水短炒一轉，相信更加值博。

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