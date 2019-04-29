人民幣Hibor：隔夜息升至2.4厘 CNH企6.73
2019年04月29日 11:48
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.46厘；1、2星期及1、2月拆息由2.54至2.77厘，3、6及12個月拆息則介乎3.03至3.51厘。
29/4/2019
隔夜 2.46883厘
1星期 2.54233厘
2星期 2.61000厘
1個月 2.77717厘
2個月 2.89033厘
3個月 3.03600厘
6個月 3.16450厘
12個月 3.51067厘
26/4/2019
隔夜 2.51433厘
1星期 2.54367厘
2星期 2.59633厘
1個月 2.77617厘
2個月 2.87967厘
3個月 3.02300厘
6個月 3.14450厘
12個月 3.44150厘
人民幣兌美元稍為回升，離岸人民幣(CNH)由6.7449，回升至6.7344，最新報6.7352；在岸人民幣(CNY)亦由6.7393，升至6.7280，最新報6.7315。
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