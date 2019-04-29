【高盛推介】留意熱門條款騰訊認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(26日)反彈升約0.3%。周一(29日)早段開市則持平後隨即上升。



任天堂上周公布確定與騰訊合作，於中國發行任天堂SWITCH主機。此外，騰訊將於下月15日公布今年首季業績，有券商預期收入共895.17億人民幣，按年升21.7%，非通用會計準則下純利206.23億元人民幣，按年升12.6%。該行維持「買入」投資評級，目標價418元。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認購證，過去3個交易日共錄得約5,770萬元資金流入，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。認沽證則於上周三(24日)錄得約100萬元資金流入，上周四(25日)及上周五共錄得約570萬元資金流出。牛熊證方面，則見上周五資金繼續追捧牛證，錄得約1,130萬元資金流入。而熊證亦錄得約660萬元資金流入。



觀察近期認購證資金流向，可見市場關注行使價在426元附近，即價外幅度約10%，9月份到期的產品。投資者如看好，可留意當中的騰訊購證(12135)，行使價426.28元，2019年9月23日到期，實際槓桿9倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，現階段可留意牛證(58671)，收回價376.18元，行使價374.18元，換股比率100，槓桿比率25.5倍，低街貨兼高槓桿牛證之選。



相反，投資者如看淡，認沽證方面可考慮以貼價證作部署，當中可留意價外幅度約5%，年期約6個月的沽證(17407)，行使價370元，2019年10月16日到期，實際槓桿6.9倍，貼價條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，現階段可考慮以收回價約400元以上的產品作部署，當中可留意熊證(68020)，收回價401.88元，行使價403.88元，換股比率100，槓桿比率22.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



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