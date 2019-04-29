【午市重點睇】美匯跌穿98關　圓匯穩企111.6

●亞洲市美匯指數最新跌穿98關，回落至97.9水平；圓匯企111.6；歐元兌美元報1.115，英鎊報1.292。港匯報7.843。在岸、離岸人民幣企6.73水平。金價守1,285美元，布油報71.8美元，紐油報62.9美元。道指期貨反覆向上。



●恒生指數半日升214點或0.73%，報29,819點，騰訊漲逾1%，濠賭股炒高1至5%。https://bit.ly/2XZi67V

-【摩笛發功】今年香港樓價料增10%，地產股跑贏。https://bit.ly/2PzDNIt

-傳滙豐銀行已啟動成本評估工作，並有機會裁員；股價漲0.6%。

-融信中國擬額外發行2022年到期優先票據。

-新股B & D STRATEGIC以0.84元下限定價。

-金誠控股停牌，涉內幕消息。



●【即市分析】

-比亞迪季績報佳音，該如何部署？https://bit.ly/2IQNRMK

-煤氣同領展，仲值唔值博？https://bit.ly/2DGjZOV

-港股板塊強弱互換有咩啟示？https://bit.ly/2UNrVUi

-吉利汽車咩位買得過？https://bit.ly/2ZHjduh

-【空軍透視】小米彈唔起，唔通因為佢？https://bit.ly/2J2fJwH



●A股快報：3大指數半日收跌0.1%至1.2%，房產股回吐。https://bit.ly/2V2sM8p



●亞洲股市：日股長假休市，韓澳中段續升。https://bit.ly/2GPbX8u



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回升至1.72厘；1個月期2.11厘。



●人民幣中間價下調3點子，報6.7310，CNH企6.73。人民幣Shibor隔夜息降至1.7厘。



●人行不開展公開市場操作，今日無逆回購到期。



●置業調查：睇法逆轉！42%市民料未來1年樓價趨升。https://bit.ly/2V2Etw0



●資深投資者「磁帶大王」陳秉志及林子峰等持有的中環中心39樓全層，分間12個單位拆售，該層現樓全層今早起開放參觀。



●全球經貿戰︰談判前夕，傳中美仍有重大問題尚未解決。https://bit.ly/2vqjNPh



●中國計劃向杜拜的兩個交易項目投資34億美元，以增強在海灣地區影響力。



●傳Apple與高通和解前，已挖角英特爾5G modem首席開發員Umashankar Thyagarajan。



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