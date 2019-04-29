【午市重點睇】美匯跌穿98關 圓匯穩企111.6
●亞洲市美匯指數最新跌穿98關，回落至97.9水平；圓匯企111.6；歐元兌美元報1.115，英鎊報1.292。港匯報7.843。在岸、離岸人民幣企6.73水平。金價守1,285美元，布油報71.8美元，紐油報62.9美元。道指期貨反覆向上。
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-金誠控股停牌，涉內幕消息。
●【即市分析】
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●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回升至1.72厘；1個月期2.11厘。
●人民幣中間價下調3點子，報6.7310，CNH企6.73。人民幣Shibor隔夜息降至1.7厘。
●人行不開展公開市場操作，今日無逆回購到期。
●置業調查：睇法逆轉！42%市民料未來1年樓價趨升。https://bit.ly/2V2Etw0
●資深投資者「磁帶大王」陳秉志及林子峰等持有的中環中心39樓全層，分間12個單位拆售，該層現樓全層今早起開放參觀。
●全球經貿戰︰談判前夕，傳中美仍有重大問題尚未解決。https://bit.ly/2vqjNPh
●中國計劃向杜拜的兩個交易項目投資34億美元，以增強在海灣地區影響力。
●傳Apple與高通和解前，已挖角英特爾5G modem首席開發員Umashankar Thyagarajan。
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