中電信首季純利增長4.5%　經營收入下降0.5%

中國電信(00728)公布，今年3月底止首季錄得股東應佔溢利按年增長4.52%，至59.56億元人民幣(下同)。



期內，經營收入為961.35億元，按年下降0.5%；服務收入為915.31億元，按年上升4.1%；EBITDA為302.38億元，按年升14.1%。



移動用戶數達到約3.15億戶，淨增1,205萬戶，其中4G用戶數達到約2.56億戶，淨增1,367萬戶；手機上網總流量按年上升140%，4G用戶每月戶均流量接近7GB。有線寬帶用戶淨增208萬戶，達到約1.48億戶，天翼高清用戶數達到約1.09億戶。



智能應用生態圈收入快速增長，佔服務收入比接近20%，對增量服務收入的貢獻顯著提升。雲業務收入增長99.5%，雲網融合引領DICT業務加速發展。



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