樓價UPDATES：形薈、昇悅居租務暢旺

租務市場活躍，筲箕灣形薈連錄成交，而長沙灣四小龍昇悅居更暫錄11宗租賃成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●薄扶林碧瑤灣28座低層，實用面積2,119方呎，三房間隔，附兩車位，望小海景，以4,375萬港元交吉易手，實用呎價20,647元。



●筲箕灣譽都低層C室，實用面積298方呎，一房間隔，以1.5萬元租出，實用呎租50.3元。



●筲箕灣形薈2座低層F室，實用面積360方呎，一房間隔連77方呎平台，以1.75萬元租出，實用呎租48.6元。



●筲箕灣形薈1A座中高層H室，開放式間隔，實用面積281方呎。雙方議價後減租5,200元，終以1.48萬元成交，實用呎租52.7元。



●柴灣杏花邨8座中層03室，實用面積596方呎，三房間隔，以1,035萬元成交，實用呎價17,366元。



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九龍區



●長沙灣昇悅居7座中層D室，實用面積491方呎，兩房間隔，以每月租金1.85萬元租出，實用呎租37.7元。



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新界區



●沙田碧濤花園一期2座中層G室，實用面積646方呎，三房間隔，議價後以818萬元易手，實用呎價12,663元。



●沙田第一城52座中層E單位，實用面積284方呎，兩房間隔，以590萬元易手，實用呎價20,775元。



●元朗溱柏2座低層C室，實用面積598方呎，兩房間隔，以680萬元沽出，實用呎價11,371元。



●粉嶺花都廣場10座高層A室，實用面積392方呎，兩房間隔，以520萬元易手，實用呎價13,265元。

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