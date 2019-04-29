應對虛擬銀行發展　7成企業嘆金融專材更難請！

香港金融管理局最近發出4個虛擬銀行牌照，預料最快6至9個月內開業。有調查發現，不少企業已計劃於2019年內增設金融財務職位，及已為此部署相應計劃，以推動香港虛擬銀行發展。



專才招聘公司Robert Half早前訪問150名香港企業的財務總監，有22%人指計劃增聘更多金融財務專業人員的長期職位，36%人則計劃增聘臨時金融財務專業人員。



逾7成受訪者認為，現時較5年前更難物色合資格的金融財務專業人員，隨着虛擬銀行的發展，市場上金融專業人員技能短缺的情況將更加嚴峻。



Robert Half香港執行總裁Adam Johnston表示，香港現處於全球科技競爭最激烈的時刻，各家企業均迅速採納最新技術以維持競爭力，企業明白除了為現有員工提升技能，亦需要吸納具專業知識人才，金融財務僱主正物色的人才主要包括高級財務主管、以及合規和審計專業人員。



虛擬銀行主打「全無分行，純網上化」的零售銀行服務，調查發現68%受訪企業已推行虛擬銀行計劃，或計劃在未來12個月內推行。企業普遍認為，虛擬銀行可降低交易成本、加快支付服務，令客戶感到更便利和滿意，或改善網上服務流程等等。

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