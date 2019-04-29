【瑞通推介】國壽升穿22元　即市資金開Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國首季國內生產總值(GDP)按年大幅增長3.2%，遠好過市場預期，帶動道指上周五(26日)升81點或0.3%，收報26,543點。



恒指上周五收報29,605點，升55點，結束五連跌走勢。周一(29日)為期指結算日，早段升逾200點，收復29,800點。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾640萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,300萬元，反映投資者趁其反彈部署淡倉看跌。上周五其牛證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,900至29,999點。



近日跑輸大市的重磅股中國移動，連跌5日後，上周五止跌回升，收市重返75元之上，升幅1.21%，收復250天線，14日RSI暫脫離超賣水平。該股周一早段繼續靠穩，一度逼近10天線(約75.9元)阻力。其好倉連續9個交易日獲資金淨流入，上周五有近550萬元淨流入，淡倉同日則錄80萬元淨流出。



中國人壽公布季績後獲大行唱好，上周五收升近1%，報21.9元，處多條平均線之上。股份周一早段升1%，再度升穿22元，後市或可挑戰近期高位22.8元。上周五有逾370萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有逾40萬元淨流入，周一早段資金傾向流入其認購證，或認為該股短線仍有上升空間。



江西銅業周一公布首季業績。股份自近期高位11.38元反覆向下，接連失守10天、20天和50天線，累跌6.7%至10.6元水平。該股周一早段走勢續弱，於10.6元以下整固，留意近期低位10.26元的支持。上周五有4萬元淨流出其好倉。



農業銀行今年首3個月營業收入1,730億元人民幣，按年增加11%；淨利潤612億元人民幣，按年增加4.28%。集團資產質素有所改善，不良貸款率1.53%，較去年底下降0.06個百分點。該股上周五平收於3.6元，周一早段股價靠穩，重上10天線。上周五有逾370萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有8萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

中移輕微價外、中年期購證(29480)，行使價83.88元，2019年11月到期，實際槓桿10倍。貼價、短期沽證(16118)，行使價73.8元，2019年6月到期，實際槓桿13.2倍。



國壽輕微價外、中短期購證(28821)，行使價24.05元，2019年9月到期，實際槓桿8.1倍。貼價、中短期沽證(28820)，行使價21.88元，2019年10月到期，實際槓桿5倍。



江銅價外、中短期購證(29160)，行使價12.5元，2019年10月到期，實際槓桿5.2倍。



農行貼價、中短期購證(15642)，行使價3.8元，2019年7月到期，實際槓桿16.4倍。



建行輕微價外、中短期購證(28474)，行使價7.3元，2019年10月到期，實際槓桿10.2倍。輕微價外、中短期沽證(24569)，行使價6.28元，2019年8月到期，實際槓桿12.3倍。



比亞迪輕微價外、中短期購證(15697)，行使價61元，2019年10月到期，實際槓桿5.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(64102)，收回價29,210點，槓桿比率45倍。熊證(69803)，收回價30,290點，槓桿比率39倍。



騰訊牛證(62454)，收回價375.2元，槓桿比率24倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率19倍。



中移牛證(67448)，收回價71.88元，槓桿比率16倍。熊證(69707)，收回價82.9元，槓桿比率6.9倍。



吉利汽車牛證(66391)，收回價14.2元，槓桿比率7.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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