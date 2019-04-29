【大行報告】瑞銀及里昂齊降潤泥目標價

華潤水泥(01313)首季盈利按年倒退16.9%；瑞銀發表研究報告指出，業績較市場預期為差，主因天雨拖累廣東及廣西銷量按年跌7.8%所致。



該行將潤泥2019至2021年盈利預測下調8至9%；目標價亦由9.73港元，降至9.12元，維持「買入」評級。



另外，里昂報告認為，是次季績略低於該行的預期，主因受成本增加及聯營業績所拖累；預期今年第2季每噸水泥盈利能力將按年下跌。



該行表示，因調低水泥及熟料銷售量預測，將其今明兩年盈利預測分別調低2%及2.6%，至84.61億及87.8億元；目標價由10.7元，下降至10.49元，維持「買入」評級。



花旗稱，該公司首季盈利約14.9億元，較該行預期的13.2億元高13%，相當於該行全年預期的19%；將其目標價由8.3元升至8.5元，維持「中性(高風險)」評級。

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