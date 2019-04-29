麥德龍中國業務首輪報價　據報美菜網和物美商業入選

外電報道，德國最大零售批發超市集團麥德龍(Metro)3月份啟動出售15億美元中國業務控股權的交易，在本月初獲得首輪報價，消息指，美菜網和物美商業(01025)納入候選競標名單。



消息人士表示，美菜網正在與厚樸投資展開商談，可能發起聯合競標；而物美亦一直在考慮是否要與私募股權公司合作。另外，永輝超市(601933.SH)和蘇寧網的母公司蘇寧控股也受邀參與第2輪報價，預計將在5月末或6月初提交。



據悉，如果提出有的報價吸引力，麥德龍願意出售高達80%的中國業務股權，同時保留關鍵少數股權。



近年跨國消費集團重新調整中國業務策略。麥當勞2017年以大約17美元的價格將其中國內地和香港業務的控股權出售給包括中信在內的投資集團。肯德基和必勝客餐廳的運營商百勝餐飲於2016年將其中國業務分拆成為一家獨立的上市公司。





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