中教控股擬每年收購2至3間學校　學費增幅5至10%

中教控股(00839)首席財務官莫貴標在中期業績會上稱，公司仍維持併購策略，預期每年收購2至3間學校，包括中國境內及海外項目，強調收購會重視項目質量及增長潛力。



他表示，海外項目方面傾向選擇英語國家，主要考慮本身已有盈利、能為公司帶來協同效應等的學校。國內的併購則主要視乎當地人口及發展等，重視收購項目後的增長。



在學費增長方面，莫指目標每年平均增幅5至10%水平，但不同地區、學校以及課程會有所差異。



問及《民促法》最終何時落地，他稱目前仍未見有具體時間表，但相信最終結果不會和去年8月的送審稿有太大變化，認為中國政府支持教育行業態度不變。



他又指，目前廣東白雲學院正進行新校區建設工作，料第1期和第2期工程分別於今年和2021年完成。

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