【大行報告】美銀美林、大和及花旗唱好新華保險

新華保險(01336)2019年第1季度淨利潤33.67億元人民幣，按年升29%；獲多間大行調升目標價，股價最新跌1.7%，至43.4港元。



美銀美林發表報告指出，該公司未有公布首季新業務價值增幅，估計該增長約15%，跑贏大部分同業；且首季純利增長主因退保情況大幅改善，按年減79%，相信退保情況將續改善，並帶動盈利。該行將其目標價由45.62元，調升至52.81元，重申「買入」評級。



此外，大和認為，其首季純利大部分受其他收入推動，相信未來數季仍續受惠；估計首季新業務價值增長20%，調升今年新業務價值增長預測，由5%調升至8%；並確認其「買入」評級，目標價由42元上調至50元。



另外，花旗指其首季業績稍勝該行預期，純利達全年預測之34%；上調其2019至2021年盈利預測4至9%，以反映更佳盈利表現及首年保費收入增長的趨勢，目標價由42元調升至46元，評級維持「中性」。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

