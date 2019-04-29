歐洲主要股市靠穩　拜耳挫2%

歐洲主要股市走強，當中英國富時100指數報7,432點，升0.06%；法國CAC指數報5,572點，升0.06%；德國DAX指數報12,327點，升0.1%。西班牙IBEX指數續受壓，跌0.61%。



德國化工巨頭拜耳(Bayer)監事會主席溫寧稱，仍「一致支持」公司CEO鮑曼。此前投票結果顯示高達55.5%股東反對鮑曼及其管理層，指其需為收購孟山都的爛攤子負責。拜耳股價跌近2%。



荷蘭飛利浦首季純利按年增加31%，主要受惠持續的成本削減，公司股價升逾1.6%。



近月陷洗錢傳聞的瑞典銀行表示擬聘前瑞典首相佩爾松為公司主席，以改善該行形象，股價升逾1%。



【15:02】歐洲股市開市升跌不一，當中英國富時100指數報7,433點，升0.07%；法國CAC指數報5,568點，跌0.01%；德國DAX指數報12,315點，升0.27%。



西班牙大選初步結果顯示執政黨勝出但得票不過半數，西班牙IBEX指數開市下跌0.51%。



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