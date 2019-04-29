樓價UPDATES：買家一口氣2880萬購太古城相鄰戶

換樓需求帶動，藍籌屋苑大額成交增加，鰂魚涌太古城一套相鄰單位，一口氣獲買家以2,880萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城4月至今錄得25宗成交，包括衛星閣中層F室及G室，實用面積1,328方呎，原則兩個單位均為三房間隔，合共以2,880萬元成交，實用呎價21,687元。



●香港仔金寶花園2座高層D室，實用面積329方呎，兩房間隔，望深灣海景，原先叫價629萬元，最終零議價下售出，實用呎價19,119元。



●小西灣藍灣半島1座低層C室，實用面積約733方呎，三房一套連多用途房設計，望海景，放盤1個月後，以1,300萬元成交，實用呎價約17,735元。



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九龍區



●西南九龍THE AUSTIN第5A座低層C室，兩房間隔，獲買家斥資1,400萬元承接，實用面積521方呎計，折合呎價26,871元。



●旺角福苑低層C室，實用面積約268方呎，原則兩房改一房間隔，開價540萬元放售，經議價後減價40萬元或約7.4%，以500萬元售出，實用呎價約18,657元。



●長沙灣昇悅居2座中層B室，兩房間隔，望海景，實用面積約517方呎，以約23,000元放租約兩個月，減租1,000元，外區客以22,000元承租，實用呎租約42.6元。



●長沙灣昇悅居本月暫錄9宗成交，追平上月全月交投量，平均實用呎價上揚至18,418元，其中5座低層G室，實用面積503方呎，以910萬元易手，實用呎價18,091元。



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新界區



●東涌水藍．天岸6座高層A室，套三房間隔，獲同區換樓人士以1,100萬元購入，實用面積749方呎計，折合呎價14,686元。



●屯門澤豐花園3座高層C室，兩房間隔，實用面積約433方呎，叫價約480萬元放售近半年，新近獲一對區內夫婦客洽購，議價後終以465萬元成交，實用呎價約10,739元。



●大圍名城4月暫錄約8宗成交，剛錄5座南翼中層B室，實用面積785方呎，套三房間隔，以1,300萬元沽出，實用呎價16,561元。



●馬鞍山銀湖・天峰4月暫錄約6宗租務成交，屋苑8座中層B室，實用面積約762方呎，套三房連儲物房間隔，本月初叫價約26,000元放租，吸引區內客家庭客承租，議價後成交月租約25,500元，實用呎租約33.5元。



●西貢匡湖居J段單號屋，實用面積1,530方呎，四房連套房間隔，附設1,011方呎花園及一船位，外區客睇樓兩星期，決定以3,380萬元入市自用，實用呎價22,092元。

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