澳娛董事會將有大變動　新加入3名代表

有消息引述澳博(00880)母公司澳門旅遊娛樂公司(澳娛)文件顯示，董事會將有大變動。



信德(00242)於今年1月發公告指，已與集團行政主席何超瓊及霍英東基金會組成澳娛逾一半股份的股東聯盟，日後將共同提名推舉澳娛董事會成員。消息指，10個董事席位中，霍家及何家「二房」合共再有3名代表新加入，何霍兩家合共佔據6席董事席位。



霍家方面，霍震寰代表澳門霍英東基金會出任澳娛主席，霍震霆之子霍啟山，及霍震寰之子霍啟中，均會加入澳娛董事會。至於何家，何鴻燊及胞姐「八姑娘」何婉鴻退出；何家「二房」除何超瓊及代表家族公司Lanceford的何超鳳外，何超蕸亦會加入董事會。



澳娛餘下4個董事席位，則由澳博執行董事三太陳婉珍、澳博聯席主席兼執行董事四太梁安琪，以及鄭家純家族代表曾安業，及澳博執行董事岑康權擔任。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

https://hk.on.cc/fea/wealth/



東網已全面支援360影片及相片，讓你全方位睇盡新聞大事，恍如置身現場，立即登入東網360專頁：

http://on.cc/360vr/