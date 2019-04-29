【即市分析】騰訊連彈兩日　之後會...

東方產經專欄作者帥哥：美股近期繼續上，加上內地臨近五一長假，港股隨時伺機跟美股重新振作，而作為重磅藍籌股的騰訊控股(00700)近兩個交易日股價開始重新起動，並吸引資金押注，究竟買唔買得過？



從基本面睇，股王股價上星期反覆整固後本來未有新方向，不過集團將於五月中公布業績，大行近期開始公布預測，其中高盛估計集團今年首季按年增長約12%至206億元人民幣，收入按年升約21%至895億元人民幣，維持其「買入」評級，目標價418元。



花旗則發表報告指，廣東省文化和旅遊廳早前公布騰訊將代理日本任天堂Nintendo Switch主機，並有機會尋求代理任天堂IP的許可協議，以開發並將這些遊戲變成手機遊戲，故給予騰訊「買入」評級，目標價453元，就咁市場睇法中規中矩。



走勢上，騰訊上周五低見380元後反彈，現已重上早前橫行區內，短期阻力睇400元關，下方只要守穩380元，急跌可能性不大，建議未破位前在上述區間炒上落。

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