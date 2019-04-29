懶人福音！積金局平台一站比較強積金收費

強制性公積金計劃管理局推基金資料比較平台，予市民及業界比較不同基金的管理費及回報表現，當中涵蓋14個受託人、30個供款計劃及429個基金。該平台暫時只限網頁版，並擬於今年中推出手機版。



市民向來最關注基金收費，積金局產品規管主管李啟宏表示，平台除了提供各基金過去回報表現及基本資訊外，更將基金管理費拆細成為3類，包括行政、受託人及保管人費，投資管理費和保薦人費。



他指出，由於不同種類基金的規模及投資策略各有不同，如股票基金的研究開支較保守基金高，其收費亦會相應較高。因此建議市民於平台比較時，應以同類基金性質比較，才能分別出各自優劣。



積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜提醒，基金的收費與回報表現未必成正比，假設兩款投資回報相同的基金，其收費相差達1個百分點，兩者的最終回報可相差高達50萬。





強積金基金資料比較平台網站：

https://mfp.mpfa.org.hk/tch/mpp_list.jsp

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