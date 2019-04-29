【市後重點睇】美匯回至97.8　道期靠穩

美匯指數跌至97.8水平，圓匯回落至111.7；歐元兌美元報1.116，英鎊升上1.294。港匯報徘徊7.843。離岸人民幣企6.73水平。金價回至1,282美元，布油報71.8美元，紐油報62.9美元。道指期貨升31點。



●市後關注點

-20:30 美國3月個人收入、個人消費支出、PCE物價指數

-22:30 美國4月達拉斯聯儲商業活動指數



●期指結算日，恒生指數全日升287點或0.97%，報29,892點，騰訊漲1.7%，賭股續漲。https://bit.ly/2XZi67V

-中電信首季純利增長4.5%，經營收入下降0.5%。



●A股快報：滬綜指3100關得復失，金融股跌逾1%。https://bit.ly/2V2sM8p



●亞洲股市：韓股收升37點，三星電子漲近3%。https://bit.ly/2GPbX8u



●歐洲股市開市升跌不一，當中英國富時100指數報7,433點，升0.07%；法國CAC指數報5,568點，跌0.01%；德國DAX指數報12,315點，升0.27%。



●【大師午間教路】恒指29900附近做淡。https://bit.ly/2vpMonJ



●【即市分析】

-友邦有勢突破，吼位開好倉。https://bit.ly/2ZIz2Ru

-騰訊連彈兩日，之後會... https://bit.ly/2VvSRw3

●【股匯攻略】A股ETF屬技術性反彈。https://bit.ly/2ULZPJ5



●【大行報告】瑞銀及里昂齊降潤泥目標價。https://bit.ly/2DCAMCl



●【名家貼士】李偉傑：郵儲行可中線持有。https://bit.ly/2DD1qey



●麥德龍中國業務首輪報價，據報美菜網和物美商業入選。



●全球經貿戰︰中國將確保外資企業投訴得到及時處理。



●應對虛擬銀行發展，7成企業嘆金融專材更難請！



●科技商機：蘋果公司請人，講廣東話的你有着數？



●新股專輯：海天地悅旅入場費4525元。



●中教控股擬每年收購2至3間學校，學費增幅5至10%。



●駿隆4月強積金人均回報暫為2663元。



●傳港交所冀下半年就「企業版」WVR諮詢。

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