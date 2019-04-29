新盤混戰：MONTARA已錄近6千票　再加推124伙

新盤收票反應踴躍。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，過去兩日已錄逾4,500張入票登記，截至今午暫時已錄近6,000張入票，料至今晚累積可錄逾3萬人參觀示範單位。而樓盤最終票數可料逾1萬張，勢成今年新盤票王。



他指出，為回應市場需求，項目今日(4月29日)再度加推124伙，實用面積363至816方呎，折實平均呎價14,943元，售價554.2萬至1,246.2萬元，呎價13,503至17,042元，輕微加價約1%。



而首3張價單共推出372伙，折實平均呎價14,466元，低於800萬元單位佔254伙，折實市值約29.19億元。項目可望明日(30日)落實銷售安排，好大機會本周六(5月4日)開售。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網已全面支援360影片及相片，讓你全方位睇盡新聞大事，恍如置身現場，立即登入東網360專頁：http://on.cc/360vr/



香港樓市日日新鮮，話題多多，想睇晒最update樓市新聞短片，即刻click入http://bit.ly/1M2kP95



樓市乍熱，想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/