【fb直播】唔衰得晒！港股真係「翻生」？

港股於期結日愈升愈有，重上10天及20天線！不過，內地五一長假期將至，南下港股通本星期暫停，恒指想上破3萬點有難度？



騰訊(00700)上周力守380元，周一(29日)發力撐住個市！升勢可否延續？中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、交通銀行(03328)季績公布前有追捧，值得憧憬？



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