歐舒丹全年銷售淨額增逾8%

歐舒丹(00973)公布，截至3月31日止全年度銷售淨額達14.26億歐元，按固定匯率計算，按年增長8.7%；若按報告內的匯率計算，則按年增長8.1%。



期內直銷銷售額佔總銷售淨額約75.4%，達10.75億歐元，按固定匯率計算，按年增長9.4%，貢獻主要來自LimeLife及網上商城；轉售銷售額佔總銷售總額約24.6%，達3.51億歐元，按固定匯率計算，按年增長6.5%，主要受L’Occitane en Provence品牌的網上夥伴、旅遊零售，以及分銷渠道的蓬勃增長所推動。



按地區劃分，美國帶領增長，若以當地貨幣計算，按年增長達31.8%；俄羅斯、中國及巴西亦錄得可觀增長，按當地貨幣計算，分別按年增長12.2%、12.1%及11.1%。



集團期內淨開設17間店舖，並翻新了129間店舖(去年淨開設41間店舖及翻新153間店舖)。

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