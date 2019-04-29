沙特要實現預算平衡　布油需升至85美元

國際貨幣基金組織(IMF)最新表示，沙特阿拉伯要達到預算平衡，布蘭特原油需要每桶達到85美元；同時預期，2019沙特經濟增速可能高於2018年1.8%的預期。



IMF並表示，伊朗今年通脹可能達到40%，經濟萎縮6個百分點。不依賴原油的經濟體在2019年經濟增速可能達2.6%，2020年達2.9%。而沙特、伊拉克、阿聯酋、伊朗和科威特實現預算平衡所需的油價水平，分別是每桶85美元、64美元、65美元、126美元和49美元。



而沙特財政狀況見好轉。沙特2019年第1季度預算盈餘為278億雷亞爾(74億美元)。去年同期沙特預算赤字達343億雷亞爾。根據預算，沙特計劃將今年國家支出增加7%以刺激經濟。



石油分析師Tim Daiss撰文指出，油組及盟國(OPEC+)減產、委內瑞拉石油產量因美國制裁下滑、美國重啟伊朗制裁、利比亞動盪衝擊石油生產，這些因素推動下，布蘭特油價格進入2019年覆上升、並在4月25日創下74.75美元高點。諸多利好推動的情況下，油價有望繼續漲一陣子。



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