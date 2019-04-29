工商銀行首季賺820億人民幣　不良貸款率降

工商銀行(01398)公布，截至2019年3月底止的第1季，營業收入2,018.18億元人民幣(下同)，按年增長10.17%，歸屬於母公司股東淨利潤820.05億元，按年升4.06%，每股收益0.23元。



期內，利息淨收入1,481.9億元，按年增長8.16%，手續費及佣金淨收入461.36億元，按年增長10.87%。



截至報告期末，不良貸款餘額為2,402.82億元，比上年末增加51.98億元；不良貸款率為1.51%，比上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率為185.85%，比上年末提高10.09個百分點。核心一級資本充足率12.84%，一級資本充足率13.28%，資本充足率15.49%。

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