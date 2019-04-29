比特幣大好友：11個迹象預示牛市重臨　目標1.4萬美元

外國傳媒報道，比特幣大好友、Fundstrat Global Advisors策略師Tom Lee近日表示，虛擬貨幣「一哥」比特幣價格未來有望繼續做好，甚至進入牛市。由於比特幣波動程度是美股標指的2.5倍，由此推算，比特幣有機會重回1.4萬美元！



他說：「2018年是比特幣糟糕的一年，陷入嚴重熊市。惟比特幣最近出現了歷史上只有牛市才會顯現的11個迹象。因此，我認為有愈來愈多的證據表明，比特幣已進入牛市。」



其中，第一個迹象是今年1月，區塊鏈交易量逐步上升。它是一些人用來買賣比特幣的技術。Tom Lee解釋，這或許與委內瑞拉和土耳其動盪有關，該兩個國家的民眾對本國貨幣失去信心，可能轉而使用比特幣。



第二個迹象是4月，比特幣成功收於200天移動平均線以上。



第三迹象是經紀行客戶交易水平增長60至70%，每名客戶的交易量亦激增。



其餘8個看好信號包括供應萎縮；Fundstrat自研的比特幣痛苦指數轉向正值；比特幣好友一致已見底；比特幣出現50天線升穿200天線的「終極黃金交叉」等等。



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